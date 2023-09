Belo Horizonte vai receber a segunda edição do evento Imersão Indústria 2023, promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg). A programação conta com palestras, painéis, mesas redondas e oficinas para tratar sobre temas relacionados ao setor industrial mineiro.

O evento vai ser realizado de 23 a 26 de outubro, no Minascentro, na Região Centro-Sul da capital mineira

Serão debatidos conjuntura brasileira e desenvolvimento, esporte como impulsionador de marca industrial, sociedade e as novas relações de trabalho, energias renováveis, tecnologia e empreendedorismo criativo.

Estão confirmados para participar do evento o apresentador, comediante e empresário Danilo Gentili. Também estarão presentes o economista Samy Dana e o ex-atleta olímpico e campeão mundial de natação, Teo Laborne.





O tema geral do evento será "Gestão e competitividade no seu negócio". O o objetivo é gerar conexões, compartilhar conhecimentos e experiências e fomentar negócios e parcerias. Voltado a empresários, profissionais liberais, integrantes do poder público, sindicatos industriais e demais interessados, os ingressos já podem ser adquiridos neste link