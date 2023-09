430

O produtor Moacir Batista do Nascimento Filho, em sua plantação em Catas Altas da Noruega Moacir Batista do Nascimento Filho/Divulgação

Azeite mineiro produzido com técnica e dedicação, dono de um sabor que o leva, com suavidade, aos pratos salgados e doces, pronto para fazer história nas Gerais. Na altitude de 900 metros, em Catas Altas da Noruega, na Região Central de Minas, o casal Moacir Batista do Nascimento Filho e Maria de Lourdes Lenna Nascimento cuida dos pomares de oliveira que resultaram, a partir de 2017, no azeite extravirgem Olivais de Catas Altas da Noruega. Sucesso líquido e certo: "Nossa meta é chegar a mil litros na próxima safra, quantidade ainda não obtida nas anteriores", conta Moacir, engenheiro florestal de 70 anos, hoje totalmente dedicado aos negócios na Estância do Pinheiro, localizada a cinco quilômetros da sede do município.









“Estamos ano final da floração, que vai de agosto a setembro. Já a maturação dos frutos (azeitonas) ocorre em fevereiro e março do ano seguinte, quando eles são colhidos para a extração do puro azeite extravirgem de baixa acidez”, explica Moacir, um apaixonado pela cultura milenar presente nos países banhados pelo Mar Mediterrâneo.

O projeto na Estância do Pinheiro prevê a produção de 10 quilos de frutos por planta, o suficiente para se obter um litro de azeite. “Todo o manejo dos pomares considera e aplica técnicas de conservação dos solos, da água e da vegetação nativa, mediante o uso de produtos específicos para a cultura. Fazemos a extração sem uso de qualquer química. O azeite é um verdadeiro suco de azeitona, fresco e saboroso”, descreve o engenheiro florestal, que também preside a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira (Assoolive), criada em 2009 e reunindo 36 municípios, com pequenos e médios agricultores mineiros e de São Paulo.





Pioneirismo no cultivo

Em Minas ocorreu a primeira extração genuinamente brasileira de azeite extravirgem, informa Moacir. O pioneirismo se deu no início de 2008, em Maria da Fé, graças ao trabalho da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e à criação de um banco genético. Mais de uma década depois, o mercado de azeites nacionais cresce cada vez mais, sobretudo no Sul de Minas, onde se encontram instaladas diversas agroindústrias de azeite e cerca de 200 produtores, com mais de 3 mil hectares de oliveiras plantadas.

No estado, a atividade se estende por vários municípios – alguns bem perto de BH, como Itabirito e Ouro Preto. “O cultivo de azeitonas é uma empreitada complexa, exigente em cuidados e atenção. Felizmente, temos aqui em Catas Altas da Noruega um clima favorável. Para se ter uma ideia, são necessárias, por ano, 300 horas de frio abaixo de 12 graus centígrados para quebrar a dormência e garantir o florescimento das plantas.” Na propriedade, são usadas as variedades Arbequina, Arbosana, Koroneiki e Grappolo.

Todo o processo industrial ocorre na Estância do Pinheiro, viabilizado por maquinário de processamento importado da Itália. Após a extração a frio, na temperatura de 29 graus, o “suco de azeitona” passa pela decantação e filtragem, de forma a se eliminar qualquer resíduo, antes de seguir para o envasamento em garrafas de 250ml.





Saúde e turismo

Quem já visitou países banhados pelo Mediterrâneo, a exemplo de Israel, encontra oliveiras anteriores à época de Jesus Cristo. Alimento usado há mais de 6 mil anos, o azeite é sempre um astro na culinária e, além dos benefícios à saúde, proporciona à comida sabor e aroma peculiares. “Podemos usá-lo nas bacalhoadas, saladas e outros pratos, como também sobre o doce de leite, sorvete... Basta um fio de azeite para dar uma ‘quebrada’ no açúcar”, ensina Moacir.

Na Estância do Pinheiro, os visitantes são bem-vindos, já que a propriedade (no Instagram @olivaiscatasaltasdanoruega e telefone 31-99782-0441) está aberta ao turismo de experiência, com pousada, oferecendo um passeio de três horas pelos olivais, com palestra sobre azeite e degustação.

Mineiríssimo

Local: Fazenda Estância do Pinheiro, em Catas Altas da Noruega, na Região Central de Minas

Área: 9,5 hectares, a 900 metros de altitude.

Total de plantas: 3 mil

Produtividade: Cada planta pode produzir 10kg de frutos, o suficiente para 1 litro de azeite

Produção de azeite: 300 litros (com estimativa de 1 mil litros na próxima safra)

Industrialização: Na própria fazenda, com uso de maquinário importado da Itália

Informações: @olivaiscatasaltasdanoruega ou pelo telefone (31) 99782-0441).