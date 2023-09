430

A aquisição dará à Nestlé o controle acionário e vai inserir a empresa no segmento de rede de lojas de chocolates e café Fabrice Coffrini/AFP A Nestlé anunciou, na madrugada desta quinta-feira (7), a compra da marca de chocolate Kopenhagen. O negócio inclui também a Brasil Cacau. As empresas brasileiras eram controladas pela gestora americana Advent International desde 2020.





A expectativa é que o negócio com a multinacional suíça seja concluído em 2024.



Ao longo do processo, a compra estará sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).



De acordo com nota à imprensa, o negócio será submetido ao órgão nas próximas semanas. A aquisição dará à Nestlé o controle acionário e inserirá a empresa no segmento de rede de lojas de chocolates e café, diz a nota.



Nessa quarta-feira (6/9), a Folha de S.Paulo havia noticiado a negociação entre as duas empresas, que teve como desfecho a assinatura do contrato para a aquisição. O valor da transação não foi divulgado.



O negócio ocorre cerca de três meses após o tribunal do Cade aprovar a compra da Garoto pela Nestlé. Uma briga judicial envolvendo a aquisição se arrastava desde 2004.



Essa compra, que somava R$ 1 bilhão, foi anunciada em fevereiro de 2002, mas vetada pelo Cade dois anos depois, uma vez que as empresas teriam juntas quase 60% do mercado de chocolates no Brasil.

Leia também: Como a gigante dos cristais Swarovski apela ao mundo pop para contornar crise

A multinacional suíça recorreu à Justiça. Hoje, Nestlé e Garoto já não dominam o setor como antes.



Um dos termos do acordo que encerrou a briga judicial estabelecia que a Nestlé se comprometia a não adquirir ativos que representassem pelo menos 5% do mercado de chocolates no Brasil por cinco anos.



A Kopenhagen possui, somada à Brasil Cacau, mais de mil lojas no Brasil e é uma das maiores franqueadoras do país. São 2.000 funcionários.



Renata Moraes Vichi continuará à frente da operação do grupo brasileiro, como acionista e CEO.



"Entendemos que temos uma grande oportunidade de acelerarmos segmentos de maior valor agregado, fortalecendo ainda mais a categoria de chocolates no Brasil", afirma Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil, na nota.



De acordo com as empresas, o negócio permitirá oportunidades em inovação, digitalização, exploração de novas categorias e canais, além de permitir ampliação de iniciativas de sustentabilidade.



"Partimos de um grupo familiar que sempre teve uma governança robusta, com uma cultura forte e propulsora, onde a preservação dos territórios de cada marca e seus movimentos sempre foi prioridade", diz Vichi, na nota.





Kopenhagen

A Kopenhagen foi fundada em 1928 pelo casal de imigrantes da Letônia Anna e David Kopenhagen. Em 1996, houve troca de controle e a empresa foi adquirida pelo grupo CRM.



O faturamento esperado para o grupo em 2023 é de R$ 1,7 bilhão. A Folha apurou que o plano é triplicar o número de lojas até 2026, chegando a 3.000 unidades no país, com expansão da Kopenhagen, Brasil Cacau e Kop Koffee.



Para o advogado Romeu Amaral, especialista em fusões e aquisições, a compra da Kopenhagen pela Nestlé é bem diferente do negócio envolvendo a Garoto.



"Para o Cade, o que interessa mais é o mercado relevante, que é o impacto para o consumidor final", diz.



Ou seja, a autarquia procura evitar monopólio e controle de preços. No caso da Kopenhagen, o perfil do consumidor é distinto, então, a Nestlé não estaria retirando do mercado um concorrente direto.



O advogado José Antonio Miguel Neto, que atua diretamente em operações de fusões e aquisições em seu escritório, também chama a atenção para o fato de Nestlé e Kopenhagen terem canais de distribuição diferentes.



Enquanto a Nestlé vende seus produtos para distribuidoras, que entregam para estabelecimentos como supermercados, a Kopenhagen tem lojas físicas, onde vende produtos diretamente para o consumidor final.



Além disso, o especialista não enxerga nenhuma forma de a aquisição resultar em um aumento de poder para mudar preços de matérias-primas dos fornecedores.

Por outro lado, Miguel Neto diz que pode dar problema, no âmbito judicial, a possibilidade de a multinacional suíça passar a comercializar seus produtos nas lojas físicas da Kopenhagen, e esta colocar suas mercadorias no supermercado, por exemplo.



Isso pode levar o Cade a impor os chamados remédios, ou restrições, à aquisição. Recentemente, a Nestlé anunciou um aumento de investimento no Brasil no total de R$ 2,7 bilhões até 2026.

O intuito, segundo a companhia, é expandir no país as suas fábricas de chocolates e biscoitos, que correspondem a uma fatia relevante da empresa.

RAIO-X | KOPENHAGEN

Fundação: 1928

Lojas: 800

Funcionários: 2 mil

Principais concorrentes: Cacau Show

RAIO-X | NESTLÉ BRASIL

Fundação: 1921

Funcionários: 30 mil

Principais concorrentes: Lacta, Arcor, Hershey, Mondelez

Linha do tempo da Kopenhagen

1928

Casal de imigrantes David e Anna Kopenhagen fundam a empresa

1943

Marca inaugura primeira fábrica na rua Oscar Freire e lança doce Bala Leite

1948

Nhá Benta, Lajotinha e Língua de Gato entram no catálogo da Kopenhagen

1978

Marca une café aos doces e inaugura cafeterias nas lojas Kopenhagen

1982

Kopenhagen inicia sistema de franquias, que impulsiona marca às cem primeiras lojas

1996

Família Moraes adquire Kopenhagen, no início do que viria a ser o grupo de chocolates CRM

2009

Grupo CRM adquire a marca popular de chocolates Brasil Cacau

2010

Fechamento da fábrica em Barueri (SP) e início das operações da unidade de Extrema (MG)

2018

Lançamento da rede de cafeterias Kop Kofee

2020

Gestora americana Advent International passa a controlar a Kopenhagen

2023

Grupo CRM chega às mil lojas e é adquirido pela multinacional Nestlé