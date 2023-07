430

Uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro junto ao aplicativo Com Oferta, divulgada nesta segunda-feira (31), mostra que o preço do botijão de gás em BH e Região Metropolitana possui uma variação de até 75%. Os valores do bujão de 13kg entregue na residência giram entre R$ 90 e R$ 158.





A análise foi feita em 96 estabelecimentos entre os dias 25 e 27 de julho e os valores comparados com outra pesquisa feita no final de junho. O botijão comprado diretamente na loja possui uma variação semelhante de preço, próximo de 79%. Já os valores do cilindro de 45kg variam entre R$ 370 e R$ 682, cerca de 84%.





“O gás tinha que ter caído no início do mês de julho, após o anúncio da Petrobras. Já havíamos realizado uma pesquisa e repetimos, mas a queda não ocorreu. Os preços se mantiveram. Essas reduções precisam chegar para o consumidor e não ficar no lucro da distribuidora. O gás é um produto de primeira necessidade. Não vemos tanta concorrência como a gasolina, temos poucos locais que vendem em bairros da periferia”, disse Feliciano Abreu, responsável pelo site Mercado Mineiro.



“Notamos que a população está achando ruim. Temos que ter uma concorrência mais acirrada e chamar atenção para o motivo de o preço não estar caindo. Estoque não é problema”, completou.





Se comparado ao mesmo período em junho, o preço médio do cilindro se manteve estável em R$ 446,34. Ainda que pequena, a maior queda foi do cilindro de 45kg comprado nos estabelecimentos. O preço abaixou quase 8%. O preço médio do botijão entregue nas residências teve uma leve queda de cerca de R$ 0,35.