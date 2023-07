430

O aposentado Genivaldo Duarte foi á Caixa para renegociar uma dívida de R$ 6 mil Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A Press A Caixa Econômica Federal promove o "Dia do Desenrola", nesta sexta-feira (21/7), em todas as agências do país. Esta ação faz parte do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, que possibilita a renegociação de dívidas dos brasileiros e garante descontos para fazer os pagamentos. Todas as agências da instituição abriram uma hora mais cedo, às 9h, e na Região Central de Belo Horizonte, a procura não foi tão grande.





20:15 - 18/07/2023 Bancos oferecem desconto de até 96% e parcelamento da divida em dez anos Estado de Minas esteve em duas das maiores agências da região e durante mais de uma hora, foram poucos os atendimentos presenciais de pessoas interessadas na renegociação. O banco aderiu ao programa desde segunda-feira (17/7), e, em apenas dois dias, limpou o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 e programou o mutirão de hoje para impulsionar as negociações. esteve em duas das maiores agências da região e durante mais de uma hora, foram poucos os atendimentos presenciais de pessoas interessadas na renegociação. O banco aderiu ao programa desde segunda-feira (17/7), e, em apenas dois dias, limpou o nome de 225 mil pessoas com dívidas de até R$ 100 e programou o mutirão de hoje para impulsionar as negociações.









"Quem teve o nome desnegativado com dívidas de até R$ 100, deve procurar a Caixa ou os outros bancos para renegociar o valor", explica.



O aposentado Genivaldo Duarte, de 65 anos, aproveitou a oportunidade. Ele conta que soube da campanha pelos noticiários e foi para uma agência tentar a negociação. Sua dívida com a Caixa soma R$ 6 mil, e, com o nome no Serasa, ele está impossibilitado de realizar um sonho.





"Casei há quase dois anos e pretendo adquirir meu imóvel. Arrumei essa dívida com um empréstimo, mas creio que as condições vão favorecer minha renegociação. Ficar com o nome sujo é muito triste, fiquei impossibilitado de comprar até pequenas coisas", diz.



Vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa Econômica, Marcos Brasiliano explica como o programa vai funcionar no banco Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A Press Poderão participar desta fase as pessoas inscritas no cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022 e que tenham renda mensal igual ou inferior a R$ 20 mil. Entre as condições oferecidas pela Caixa, está o pagamento à vista, com descontos de até 90% ou parcelamento em até 96 meses, nesse caso, é necessário pagar um valor de entrada e IOF.

O pedreiro João Alves também chegou cedo para garantir o desconto no pagamento das dívidas que tem há quatro anos, uma do cartão de crédito e outra de uma operadora telefônica. Segundo o trabalhador, a 'bola de neve' se formou devido a um problema de saúde e perda da renda nos últimos anos.





"A pandemia contribuiu, tive que ir adaptando a minha vida e até procurei acordo, mas não deu certo. Agora, vou tentar fazer essa negociação, porque não quero ficar devendo. A expectativa é que dê para pagar", afirma.

Bancos alertam contra golpes com o Desenrola

Lançado há menos de uma semana, o programa já teve tentativas de golpe em todo o país. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou um alerta para quem deseja aderir ficar atento às tentativas, que geralmente acontecem por meio de links falsos para pagamento e roubo de dados pessoais.

Segundo o aposentado Genivaldo Duarte, por pouco ele não foi vítima de um golpista.

Segundo o aposentado Genivaldo Duarte, por pouco ele não foi vítima de um golpista. "Ansioso para quitar essa dívida, quase caí num golpe que foi enviado por mensagem para o meu celular. Graças ao meu enteado, eu não cliquei, porque ele viu que não tinha o '.gov' no endereço", explica.





Ontem, o Ministério Público de Minas Gerais afirmou que abriu uma investigação sobre a ocorrência de golpes envolvendo o Desenrola e, ao menos, seis sites fraudulentos foram identificados. Os portais usam o nome e logotipo do programa para imitar um canal oficial e enganar as vítimas. O órgão disse trabalhar para retirá-los do ar "o quanto antes". Em uma delas, os golpistas solicitaram que a vítima pagasse uma taxa para a quitação da dívida. (com Folhapress).





A Febraban orienta que os interessados em renegociar as dívidas só busquem informações nos canais oficiais dos bancos que aderiram ao Desenrola, como agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários. Se for negociar no internet banking, sempre digite você mesmo o endereço da instituição financeira (veja abaixo dicas de como diferenciar sites legítimos de falsos e evitar golpes).