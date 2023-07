SIGA NO

PIX é o segundo método de pagamento instantâneo mais usado do mundo. Somente a Índia registrou mais operações de transferência instantânea que o Brasil Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O sistema de pagamento instantâneo, PIX, continua a bater recordes de uso no Brasil. Em dois dias consecutivos, o número de transações por meio desta modalidade de pagamento atingiu novos picos. Na quinta-feira (6/7), foram registradas 129 milhões de transações, um aumento de cinco milhões em relação ao recorde anterior. No entanto, na sexta-feira (7/7), o número saltou ainda mais, chegando a quase 135 milhões de operações.

Um estudo realizado pela Associação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em dados do Banco Central, revela que o PIX se estabeleceu como o método de pagamento mais popular entre os brasileiros.

O ano de 2022 viu um total de 24 bilhões de transações via PIX, com uma média diária de 66 milhões de operações. Curiosamente, o total de transações PIX em 2022 ultrapassou a soma de todas as transações realizadas por meio de cartões de débito, boletos, DOCs, TEDs e cheques.