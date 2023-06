430

Nos últimos 11 anos, estima-se que a evasão fiscal no setor tenha ultrapassado a marca de 94 bilhões de reais. Pixabay

O tráfico de cigarros no Brasil é uma indústria em ascensão, representando 41% de todas as vendas de cigarros no país, de acordo com um estudo recente do Fórum Nacional Contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP). O estudo revela que 33% do comércio ilegal é composto por produtos contrabandeados do Paraguai, enquanto 8% são de fabricação ilegal nacional.









Leia: Cigarro é cigarro, faz mal e deve ser evitado Em 2022, o Brasil sofreu um déficit de arrecadação fiscal de 8,3 bilhões de reais devido a essa atividade ilegal. Nos últimos 11 anos, estima-se que a evasão fiscal no setor tenha ultrapassado a marca de 94 bilhões de reais.





A FNCP identifica que a principal motivação para o aumento do contrabando é o atrativo econômico da atividade. Isso é em grande parte devido à enorme disparidade tributária entre o Brasil e o Paraguai, que é o principal fornecedor de cigarros contrabandeados para o Brasil.





No Brasil, os tributos sobre o preço final do produto chegam a 71%, enquanto no Paraguai, essa taxa é de apenas 13%. Esta diferença de tributação cria um cenário favorável ao contrabando e à produção ilegal.