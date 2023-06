430

Agora, com o aumento do limite, os juros são reduzidos, variando de 7,66% a 8,16% para aqueles com renda mensal entre R$ 4,4 mil a R$ 8 mil. Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press As recentes alterações no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) possibilitam que as empresas de construção civil retomem projetos que haviam se tornado economicamente inviáveis %u200B%u200Bnos últimos anos, devido ao aumento dos custos dos materiais de construção.



Com o ajuste do valor máximo dos imóveis do programa para R$ 350 mil em todo o país, antigos e novos projetos podem ser acelerados, estendendo-se até novos bairros e cidades.





Anteriormente, o limite era de R$ 264 mil, aplicável apenas em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, sendo ainda menor em outras cidades. Isso resultava em uma taxa de juros mais alta para o comprador, uma vez que os projetos que ultrapassavam o teto eram comercializados fora do MCMV.



Agora, com o aumento do limite, os juros são reduzidos, variando de 7,66% a 8,16% para aqueles com renda mensal entre R$ 4,4 mil a R$ 8 mil.