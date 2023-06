430

O ministro afirma que redução deveria ter ocorrido em março Sergio Lima/AFP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou seu parecer nesta segunda-feira (19) sobre as previsões do mercado financeiro em relação a uma possível redução na taxa Selic já em agosto. Nas palavras do ministro, "Deveria ter ocorrido em março. Vamos observar e aguardar", disse ao comentar o fato na porta do ministério.





De acordo com o Sistema de Expectativas de Mercado, uma base de dados do Boletim Focus divulgada pelo Banco Central também nesta segunda-feira, a previsão para o primeiro corte na taxa Selic foi antecipada de setembro para agosto pelos analistas do mercado financeiro.





No encontro desta semana, a mediana ainda indica que a Selic deve permanecer em 13,75% ao ano. Contudo, para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), agendada para os dias 1º e 2 de agosto, a maioria dos economistas espera uma redução de 0,25 ponto percentual, o que levaria a Selic a 13,5%.