O estudo ressalta que o aumento da longevidade traz desafios relacionados aos gastos adicionais que as pessoas enfrentarão. Freepik

De acordo com um relatório do Fórum Econômico Mundial em parceria com a consultoria Mercer, o desejo de se aposentar antes dos 60 anos tem crescido, mesmo com a expectativa de vida aumentando globalmente. Uma pesquisa realizada com aproximadamente 400 indivíduos revelou que 44% dos entrevistados com menos de 40 anos desejam se aposentar até os 60 anos ou antes, apesar do aumento da longevidade e das baixas reservas financeiras para a aposentadoria. A pesquisa também mostra que 55% dos participantes afirmaram não ter poupado o suficiente ou não saber se terão recursos para manter seu padrão de vida na aposentadoria.