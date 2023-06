430

Os vereadores poderão então eleger prioridades da população para aplicação dos recursos, que serão administrados pela Prefeitura Reprodução / Câmara de Vereadores de Montes Claros

Nesta terça-feira (13/6), a Câmara de Vereadores de Montes Claros aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro de 2024, com uma receita total estimada em pouco mais de R$ 1,9 bilhão. No ano passado, o valor aprovado foi de R$ 1,6 bilhão. A LDO atua como direcionamento para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define as receitas e despesas do município para o próximo ano.





De acordo com os dados divulgados pela Câmara, 37,5% do orçamento será destinado à saúde, totalizando R$ 718 milhões, enquanto a educação receberá 24,3% do valor, o equivalente a R$ 460 milhões. As empresas públicas, como MCTrans e Esurb, terão uma previsão de receita de R$ 27 milhões.





Além disso, uma emenda foi aprovada destinando 1,2% do orçamento para os vereadores. Segundo o vereador Wilton Dias (PTB), presidente da Comissão de Finanças e Tomadas de Contas, isso significa uma média de R$ 930 mil para cada parlamentar. Os vereadores poderão então eleger prioridades da população para aplicação dos recursos, que serão administrados pela Prefeitura, respeitando a obrigatoriedade de destinar 15% para educação e 25% para a saúde.