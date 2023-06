430

O índice brasileiro subiu 0,27%. MIGUEL SCHINCARIOL/AFP



Nesta segunda-feira (12/6), o Ibovespa encerrou o dia em alta, alcançando seu maior patamar em sete meses. As ações da Petrobras e do Banco do Brasil foram os principais destaques positivos, enquanto a Vale limitou o avanço devido à queda do minério de ferro na Ásia. O índice brasileiro subiu 0,27%, chegando a 117.336,34 pontos, com um volume financeiro de 28,9 bilhões de reais.





A semana começou com investidores otimistas em relação às perspectivas de inflação no Brasil. Essa melhora fortalece a possibilidade de o Banco Central iniciar o corte da taxa Selic antes do esperado. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou na mesma data que a curva futura de juros apresenta uma 'queda relevante' no país, o que indica espaço para a redução da taxa básica Selic.





O Goldman Sachs destaca que a melhora nas projeções de inflação para 2023 deve diminuir as inércias para 2024, e a evolução positiva para 2024 e o horizonte mais longo de 2025-26 devem ser bem recebidas pelo Banco Central. 'Isso, aliado à dinâmica favorável do IPCA e da inflação no atacado (IGP) e ao fortalecimento do real, deve permitir que o BC avalie uma mudança na política e considere cortes de juros já na reunião do Copom de agosto', afirmou em nota a clientes.





Segundo a pesquisa Focus, a trajetória de afrouxamento monetário prevê uma redução de 0,5 ponto percentual da Selic em setembro, 0,25 ponto em novembro e 0,50 ponto em dezembro. A perspectiva de um corte mais cedo tem impulsionado o rali recente do Ibovespa, que registra um ganho superior a 8% somente no mês de junho.





No entanto, especialistas da Frankin Templeton no Brasil alertam que o Ibovespa ainda negocia a múltiplos bastante descontados, próximo a 7 vezes o lucro projetado, em comparação com a média histórica de aproximadamente 11,5 vezes.





No cenário internacional, o foco está na decisão de política monetária do Federal Reserve, prevista para a quarta-feira. A expectativa é de que as taxas de juros 'overnight' se mantenham na faixa de 5,00% a 5,25%. Antes disso, na terça-feira, serão divulgados dados sobre os preços ao consumidor nos Estados Unidos referentes a maio, que influenciarão as apostas sobre a decisão do Fed.





No mercado americano, o índice S&P 500 fechou com alta de 0,93%, atingindo o maior nível desde abril de 2022.