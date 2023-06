SIGA NO

Nomeações foram publicadas nesta segunda (12/6) Agência Brasil

A publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (12/6) oficializou a nomeação de mil técnicos de seguro social para o INSS. O Ministério da Gestão e Inovação já havia autorizado a contratação desses profissionais na semana anterior, todos aprovados no último concurso público da instituição.

Carlos Lupi, ministro da Previdência, manifestou sua satisfação com a decisão do governo federal em seu Twitter. Segundo ele, o objetivo é 'avançar e, com este novo reforço, trabalhar para restabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social'.

O maior número de vagas a serem ocupadas está nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com 192, 137 e 122 novos empregos, respectivamente. O Distrito Federal terá apenas oito vagas disponíveis. Os recém-contratados receberão um salário inicial de R$ 5.905,79, cumprindo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.