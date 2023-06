430

Os números foram divulgados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na 7ª edição do relatório sobre subsídios tributários Marcello Casal Jr / Agência Brasil Em 2022, o último ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil registrou um gasto de R$ 581,5 bilhões em subsídios, mesmo com promessas de reduzir renúncias e incentivos fiscais. Esse montante representa 5,86% do Produto Interno Bruto (PIB), mantendo a tendência de crescimento observada desde 2021, após quatro anos estabilizada em 4% do PIB. Esse aumento contraria as dificuldades enfrentadas pelas contas públicas.



O auge dos subsídios ocorreu em 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, quando o valor atingiu 6,6% do PIB. Entre 2021 e 2022, a despesa com subsídios cresceu R$ 156,2 bilhões, montante suficiente para zerar o déficit das contas públicas em 2023, estimado em R$ 136,2 bilhões pela equipe econômica, e ainda restariam R$ 20 bilhões.





Os números foram divulgados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento na 7ª edição do relatório sobre subsídios tributários, financeiros e de crédito, que afetam as contas governamentais e contribuem para o aumento da dívida pública. A divulgação ocorre em meio a anúncios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva de programas de subsídios para incentivar a venda de veículos novos, com um custo inicial de R$ 1,5 bilhão, e o programa “Desenrola”, voltado à renegociação de dívidas com garantia do Tesouro Nacional.





No governo Bolsonaro, o Congresso aprovou uma emenda constitucional que obrigava o governo a apresentar um plano para diminuir as renúncias fiscais de cerca de 4% para 2% do PIB, porém, isso não se concretizou. O valor total dos subsídios foi antecipado em abril pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista. Ele afirmou que os incentivos custavam R$ 600 bilhões aos cofres públicos e prometeu reduzir esses gastos, além de abrir a chamada “caixa-preta” das empresas e pessoas físicas beneficiadas pelos subsídios.









Segundo Firpo, os subsídios devem ter prazo de validade e passar por uma avaliação contínua. Essa análise deve começar antes mesmo da implementação da política, com projetos pilotos, para evitar equívocos futuros. Firpo não quis opinar sobre o atual patamar, mas enfatizou a importância da moderação, considerando o impacto nas contas públicas. Ele defende que os subsídios fazem parte das ferramentas da política fiscal e não devem ser demonizados. Para o secretário, os subsídios podem ser utilizados para atingir objetivos específicos, como focar em grupos de interesse social.





Questionado sobre a existência de políticas que passaram por um processo completo de avaliação antes de serem implementadas, Firpo afirmou desconhecer casos do tipo. A maior parte do aumento dos subsídios em 2022 foi creditícia, triplicando de R$ 30,5 bilhões para R$ 92,21 bilhões, um acréscimo de R$ 61,71. Esse tipo de subsídio está vinculado a programas de crédito oficiais do governo com taxas subsidiadas. O principal motivo desse aumento foi a elevação da taxa de juros, impactando o custo do Tesouro Nacional para se financiar no mercado com a venda de títulos e o pagamento desses subsídios.





Nesse grupo, a maior despesa foi com o Fies (programa de financiamento estudantil), que aumentou R$ 26,4 bilhões, passando de R$ 15 bilhões em 2021 para R$ 41,4 bilhões em 2022. Em segundo lugar, ficou o subsídio do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que cresceu R$ 12 bilhões. Os subsídios tributários, que representam as renúncias concedidas pelo governo por meio de impostos, subiram R$ 88,8 bilhões, totalizando R$ 461,1 bilhões. Parte desse aumento ocorreu devido à isenção de impostos federais sobre combustíveis, que custou R$ 30 bilhões em 2022. A renúncia com o Simples Nacional, programa simplificado de pagamento de impostos para micro e pequenas empresas, também teve aumento de R$ 13 bilhões no subsídio. No entanto, o setor empresarial critica a inclusão do Simples no rol de subsídios e busca reverter essa classificação há anos. Por fim, os subsídios financeiros cresceram R$ 5,8 bilhões, alcançando R$ 28,2 bilhões. Esse subsídio é registrado no Orçamento quando o governo subsidia juros mais baixos de empréstimos, como no caso das linhas de financiamento do crédito agrícola. O custo do subsídio do Programa para o fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) saltou de R$ 2,7 bilhões em 2021 para R$ 5,2 bilhões em 2022.