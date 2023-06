430

A fabricante de brinquedos Parker Brothers, que estava se recuperando da crise econômica, inicialmente rejeitou o Monopoly por considerá-lo longo e com regras complexas Divulgação Uma controvérsia entre as fabricantes de brinquedos Hasbro e Estrela extrapolou o universo dos jogos de tabuleiro e alcançou o plano real. As empresas mantiveram uma extensa relação comercial, na qual a Estrela tinha permissão para lançar produtos da Hasbro no Brasil, com adaptações voltadas ao público local - incluindo nomes como Monopoly (original) e Banco Imobiliário (versão brasileira). Contudo, o relacionamento entre ambas se deteriorou, e a Estrela cessou os pagamentos de direitos autorais, levando o caso aos tribunais, onde permanece há 14 anos. Atualmente, ambas as marcas oferecem seus jogos no mercado.





O Monopoly foi idealizado pelo americano Charles Darrow, que perdeu seu emprego como vendedor de aquecedores durante a Grande Depressão de 1929, decorrente do colapso da Bolsa de Valores de Nova York. Darrow criou a primeira versão do jogo, focado na compra e venda de propriedades fictícias, em uma toalha de mesa para entreter amigos e familiares. Ele contou com o apoio de sua esposa, Ester, e seu filho mais velho, William, para desenvolver a dinâmica do jogo, que foi lançado em 1935.





A fabricante de brinquedos Parker Brothers, que estava se recuperando da crise econômica, inicialmente rejeitou o Monopoly por considerá-lo longo e com regras complexas. No entanto, Darrow não desistiu e, em parceria com um amigo gráfico, produziu artesanalmente 5.000 unidades do jogo, vendidas à loja de departamentos John Wanamaker, localizada na Filadélfia.



Ao notar o potencial do Monopoly, a Parker Brothers reviu sua posição e firmou um acordo com Darrow, passando a fabricar 80.000 unidades mensais do jogo a partir do mesmo ano. As vendas dispararam em 1936, impulsionadas pelo fascínio em adquirir propriedades e enriquecer rapidamente em meio à depressão econômica. O mascote do jogo, Mr. Monopoly, foi inspirado no banqueiro americano J. P. Morgan (1837-1913).





O Monopoly chegou ao Brasil em 1944, segundo informações disponíveis na internet e divulgadas pela Brinquedos Estrela. Entretanto, a Estrela lançou a versão oficial do jogo com o nome de Banco Imobiliário. Antes disso, uma edição chamada Bolsa de Imóveis, baseada na criação de Darrow, já estava disponível no país provavelmente no início dos anos 1940, com valores expressos em réis - o cruzeiro só seria criado em 1942.



Posteriormente, surgiu no mercado o Banco de Imóveis, da A.L. Mueller Manufatura de Brinquedos, do Rio de Janeiro, que também era conhecido como Monopólio, conforme anúncio veiculado no jornal A Noite Ilustrada em 1947.