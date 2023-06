430

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) informou nesta sexta-feira (2/6) que os preços globais dos alimentos tiveram uma diminuição em maio, devido à redução considerável no custo dos cereais e dos óleos vegetais. O índice de preços dos alimentos da FAO, que acompanha as mudanças mensais nos preços internacionais de uma variedade de produtos alimentares, apresentou queda de 1,6% em relação a abril.





Em maio, o índice de preços dos cereais apresentou uma queda de 4,8%, resultado da diminuição de quase 10% no custo do milho, devido às perspectivas positivas de produção e à menor demanda por importações. Além disso, os preços do trigo tiveram uma redução de 3,5%, após a renovação de um acordo que garante corredores marítimos seguros no Mar Negro para o transporte de cereais ucranianos e em meio à abundância de reservas.





Os óleos vegetais também tiveram uma redução expressiva nos preços, de 8,7% em comparação com o ano anterior, representando um valor 48% menor que em maio de 2022. A queda nos preços foi influenciada pela safra excepcional de soja no Brasil, pela ampla oferta de canola e girassol e pelo aumento na produção de óleo de palma, que enfrenta dificuldades de exportação.





Entretanto, o índice de preços do açúcar da FAO aumentou 5,5% em maio, registrando a quarta elevação mensal consecutiva. A organização alerta para problemas na disponibilidade mundial de açúcar e para preocupações com o impacto do fenômeno meteorológico 'El Niño' nas colheitas da próxima temporada.