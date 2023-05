SIGA NO

Aplicativo do Bradesco fica fora do ar na manhã desta terça-feira (30/5) e clientes reclamam nas redes sociais Reprodução

Os serviços digitais do Bradesco ficaram indisponíveis na manhã desta terça-feira (30/5) e causaram revolta nos usuários. Nas redes sociais, inúmeras pessoas relataram problemas ao tentar utilizar o aplicativo e o internet banking e reclamaram do descaso do banco.

Mais alguém com problemas para acessar o App do Bradesco?? @Bradesco #bradescoforadoar #appbradesco pic.twitter.com/e1YaJLNrJj %u2014 July Batista (@Julibatistafb) May 30, 2023 30 de maio e o app do bradesco de todo o país simplesmente resolveu que não vai funcionar %uD83E%uDD31%uD83C%uDFFB %u2014 geovanna (@xgegeox) May 30, 2023







Em algumas das publicações feitas pelos clientes nas redes sociais, o banco respondeu dizendo que havia uma falha no sistema e pediu que fosse contatado de maneira privada: "Olá bom dia, peço que nos chame no privado para entendermos melhor seu caso". Em outras postagens, o banco se desculpou e disse que estavam verificando o ocorrido.

Oi Camila, peço desculpas pelo transtorno! Nossas áreas técnicas estão verificando, por favor aguarde. É importante que vc não desinstale o app para não perder sua chave de segurança! https://t.co/AZr1IzXD1m %u2014 bradesco (@Bradesco) May 30, 2023 @Bradesco vcs estao fora do ar? Pq aparecem dois locais no internet baking p colocar agencia e conta? %uD83E%uDD14 pic.twitter.com/zSuYNsxwlq %u2014 marzi cavalieri (@marzicavalieri) May 30, 2023







O Downdetector, plataforma que acompanha a disponibilidade de serviços digitais, registrou um aumento no número de reclamações relacionadas ao app do Bradesco, ultrapassando 300 queixas por volta das 8h da manhã. Entre os principais problemas reportados, 51% estão associados ao login no aplicativo, 43% ao acesso ao internet banking e 6% a operações realizadas no internet banking. Às 9h57, o número de notificações caiu para 448.

Eis que é Terça-feira e o app do @Bradesco simplesmente parou de funcionar. Estou precisando fazer transações e estou impossibilitado. Nunca tive problema com o app.



Alguém mais com esse problema? pic.twitter.com/UtEiATEQVt %u2014 Melqui Rodrigues (@melquirodrigues) May 30, 2023







No Twitter, o assunto está entre um dos mais comentados. Muitos perfis reclamaram sobre a impossibilidade de realizar as funções básicas do app, como a transferência de dinheiro e o pagamento de boletos.

Não dá pra deixar dinheiro na @Bradesco como é que vou fazer meus pagamentos se a porcaria do app não abre? %u2014 Mello (@Rocha_melloo) May 30, 2023 mano o app do bradesco é simplesmente a coisa mais lixosa que uma empresa privada poderia se dar o trabalho de fazer puta que pariu simplesmente tá dizendo que não tô conectado a internet



agora me diga como estou enviando este tweet seu aplicativo lixo %u2014 laurinha krebs (@krbsjr) May 30, 2023







O problema se torna ainda maior para aqueles que recebem o pagamento no dia 30, pois muitas pessoas contam com o salário no dia em que cai na conta bancária.