Outros grandes bancos também anunciaram recentemente revisões nas projeções para o desempenho da economia do país

O banco Citi reviu suas projeções para o crescimento econômico do Brasil em 2023, elevando a estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) para 1%, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (30/5). A projeção anterior apontava para um avanço de 0,3% na economia brasileira no mesmo período. A instituição justifica essa revisão com base no desempenho econômico registrado no primeiro trimestre de 2023 e nos indicadores de atividade que superaram as expectativas do mercado.





De acordo com o relatório do Citi, o PIB brasileiro no primeiro trimestre, cujos dados serão divulgados na quinta-feira (1º/6), pode apresentar uma alta de 1,1% em comparação com o trimestre anterior. Outros grandes bancos, como Itaú, Bradesco e Santander, também anunciaram recentemente revisões nas projeções para o desempenho da economia do país em 2023.





No que diz respeito à inflação, o Citi projeta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atinja 5,5% em 2023, um valor ligeiramente inferior ao esperado pelo mercado, e 4% em 2024. Quanto à taxa básica de juros (Selic), atualmente em 13,75% ao ano, o banco prevê que ela diminua para 12,25% até o final do ano.





Essas projeções otimistas refletem a percepção de uma melhora nos indicadores econômicos e a confiança na recuperação da economia brasileira em 2023, apesar dos desafios enfrentados no cenário nacional e internacional.