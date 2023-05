430

Centro de São Paulo ERNESTO BENAVIDES/AFP O jornalista Michael Pooler, correspondente do Financial Times em São Paulo, expressou sua preocupação com a deterioração do centro da cidade em uma publicação em suas redes sociais. Ele afirma: "Adoro viver em São Paulo, mas desde que me estabeleci aqui há dois anos e meio, a degradação de seu centro só piorou". Pooler compartilha suas percepções em um artigo recente no jornal, incluindo uma foto ilustrativa do cenário atual. O jornalista Michael Pooler, correspondente do Financial Times em São Paulo, expressou sua preocupação com a deterioração do centro da cidade em uma publicação em suas redes sociais. Ele afirma: "Adoro viver em São Paulo, mas desde que me estabeleci aqui há dois anos e meio, a degradação de seu centro só piorou". Pooler compartilha suas percepções em um artigo recente no jornal, incluindo uma foto ilustrativa do cenário atual.





No texto, ele entrevista comerciantes locais e aborda a posição da prefeitura, mas é impossível ignorar a realidade: "Tal como os edifícios desgastados da arquitetura imponente do século 20, o centro de São Paulo vive um declínio. Sob as palmeiras e em frente às igrejas, os cobertores rústicos distribuídos aos moradores de rua são um lembrete constante da miséria urbana... A desigualdade não é novidade neste país, mas a situação em São Paulo, uma metrópole com 12 milhões de habitantes, piorou notavelmente desde minha chegada no final de 2020. Quando me mudei de apartamento há um ano, havia algumas barracas sob o viaduto próximo. Agora são uma dúzia".





A imprensa internacional tem relatado sobre a Cracolândia há décadas, com matérias no Washington Post e no alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, por exemplo. A situação atual, no entanto, parece ter atingido um novo patamar, como observado pelo correspondente do Financial Times.