Lufthansa será dona de parte da aérea italiana Divulgação/ Lufthansa O Ministério da Economia da Itália e a empresa aérea alemã Lufthansa alcançaram um entendimento em relação ao futuro da ITA Airways, estatal italiana criada em 2020, sucessora da extinta Alitalia. As negociações intensas das últimas semanas resultaram em um acordo que deve ser assinado até o final desta semana, com a Lufthansa adquirindo, inicialmente, 40% da ITA. Ao longo do tempo, a participação alemã pode chegar a 90% ou 95% na companhia italiana.





No começo das conversas, a empresa alemã havia sugerido um investimento de 250 milhões de euros na ITA Airways, mas esse montante acabou aumentando para algo entre 320 e 330 milhões de euros. No primeiro semestre de 2026, a Lufthansa poderá exercer uma cláusula que permite a compra de mais 50% ou 55% da ITA por aproximadamente 500 milhões de euros. Caso isso ocorra, o governo italiano manterá uma participação de 5% a 10% na empresa.





Após a formalização do acordo, será convocada uma assembleia de acionistas da ITA para a escolha de um novo Conselho de Administração. Espera-se que pelo menos dois dos cinco membros do conselho sejam substituídos. No entanto, o acordo ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores e antitruste da União Europeia, um processo que pode demorar de 3 a 4 meses.





Vale lembrar que o grupo Lufthansa já possui outras companhias aéreas em seu portfólio, como Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e Swiss Airlines.