Blusa comprada em loja originalmente era da Shein



Raphaela pagou R$ 469,90 pelo conjunto, enquanto o preço na Shein era de R$ 215,95. O vídeo, que já acumula mais de 1,8 milhão de visualizações, mostra a descoberta de um QR Code na etiqueta do produto, que redireciona para o site da empresa chinesa. designer de unhas Raphaela Leal revelou, na terça-feira (23/5), em vídeo nas redes sociais que comprou uma peça na loja Duguess, em Itapema, Santa Catarina, por mais que o dobro do valor cobrado pela varejista chinesa Shein.Raphaela pagou R$ 469,90 pelo conjunto, enquanto o preço na Shein era de R$ 215,95. O vídeo, que já acumula mais de 1,8 milhão de visualizações, mostra a descoberta de um QR Code na etiqueta do produto, que redireciona para o site da empresa chinesa.



#tiktokbr %u266C som original - Raphaela Leal @raphalealribas O dia que quis comprar uma roupa melhor, de marca numa loja renomada aqui na minha cidade, quando chego em casa e me deparo com a etiqueta q era da shein %uD83E%uDD21. NOVO MEDO DESBLOQUEADO! Lembrando que Shein é varejo nao é atacado e é completamente proibido vender Shein! #tiktokbrasil





Após questionar a loja, Raphaela devolveu a peça e adquiriu o conjunto diretamente no site da Shein, recebendo o dinheiro de volta. "Quero nota fiscal da mercadoria de onde elas compraram, porque não fui a única que questionou isso das peças dessa loja", declarou Raphaela no vídeo.





Em resposta, as proprietárias da Duguess se defenderam nas redes sociais, alegando que também foram vítimas de golpe. Segundo elas, as peças são adquiridas por atacado no Brás, centro comercial de São Paulo, e possuem nota fiscal. As donas argumentaram que, se tivessem agido de má-fé, teriam retirado a etiqueta da peça antes de vendê-la.