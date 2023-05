430

Cerca de 1,8 milhão de brasileiros enfrentam a espera por atendimento no INSS atualmente. O governo reconhece a gravidade da situação, mas espera que, até o final do ano, o tempo máximo de espera na fila seja reduzido para 45 dias.





Conforme informações do Ministro da Previdência, Carlos Lupi, a maioria dos casos pendentes está relacionada à necessidade de perícia. Ele apontou o declínio no número de funcionários do INSS, de 38 mil para 19 mil, como uma das causas da demora no atendimento.





Em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, Lupi também afirmou que a criação de novas opções de atendimento contribuiu para o aumento da fila.