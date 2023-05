SIGA NO

Minas tem quase 150 mil ligações irregulares Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Um estudo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), com base em informações da Aneel, apontou que cerca de 14% da energia elétrica distribuída no Brasil foram furtados ou desviados em 2022, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 7,7 bilhões. Um estudo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), com base em informações da Aneel, apontou que cerca de 14% da energia elétrica distribuída no Brasil foram furtados ou desviados em 2022, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 7,7 bilhões.





O volume de energia roubada equivale ao consumo médio anual dos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.





Em Minas Gerais, a Cemig, concessionária de energia, registrou quase 150 mil ligações irregulares no mesmo ano, ou mais de 400 casos diários, conhecidos como 'gatos' ou desvio de energia através da manipulação do medidor.





A região Norte apresenta as maiores perdas proporcionalmente, com o Amazonas ultrapassando 100% de desvios em relação ao faturamento com ligações regulares.

Na avaliação da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, apesar dos esforços das distribuidoras no combate ao furto de energia, o problema persiste e continua atraindo novos infratores.





Além do impacto financeiro, que resulta em um aumento médio de 10% na conta de luz dos consumidores, o furto de energia também causa danos ambientais e riscos ao fornecimento de energia para regiões inteiras.