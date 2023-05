SIGA NO

Um levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços revelou que, pela primeira vez, os brasileiros estão optando por adquirir livros pela internet ao invés de frequentar estabelecimentos físicos.





Em 2022, as vendas online de livros, incluindo e-books e impressos, cresceram mais de 1000%, passando de R$ 500 milhões para impressionantes R$ 6 bilhões.





No entanto, o número de livrarias de rua também aumentou em 2022, com mais de 100 novas lojas sendo inauguradas no país.