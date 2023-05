Concurso da Marinha: inscrições abertas para 40 vagas

430

O Ministério da Defesa anunciou a abertura do concurso público da Marinha do Brasil, que oferece 40 vagas para profissionais técnicos em diversas áreas. O objetivo é preencher vagas no Curso de Formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças (CAP). As inscrições podem ser feitas entre 19 de junho e 2 de julho.





O edital, publicado nesta quarta-feira (17), estabelece que os candidatos devem ter entre 18 e 25 anos de idade (até 30 de junho de 2024) e possuir curso técnico de nível médio na área de interesse. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.









As áreas técnicas contempladas no concurso incluem:

Administração

Estatística

Administração Hospitalar

Edificações

Geodésia e Cartografia

Higiene Dental

Meteorologia

Nutrição e Dietética

Processamento de Dados

Prótese Dentária

Química

Telecomunicações

Eletrônica

Estruturas Navais

Mecânica

Metalurgia

Motores

Marcenaria

Eletrotécnica Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Marinha do Brasil e preencher o formulário. A taxa de inscrição é de R$ 65.





O processo seletivo será composto por três etapas: prova objetiva, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH) e Eventos Complementares (EVC), que englobam Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física para Ingresso (TAF-i), Verificação de Documentos (VD) e Avaliação Psicológica (AP).





A primeira etapa, a prova objetiva, está prevista para o dia 17 de setembro e contará com 50 questões relacionadas aos conhecimentos profissionais e uma redação.



As provas serão realizadas em diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro, Vila Velha, Belo Horizonte, Salvador, Natal, Olinda, Fortaleza, Belém, São Luís, Rio Grande, Porto Alegre, Florianópolis, Ladário, Brasília, São Paulo, Santos e Manaus.





Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o curso de formação, que ocorrerá no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.