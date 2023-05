Petrobras estuda mudar política de preços dos combustíveis

A Petrobras tem em pauta, nesta semana, a discussão sobre a possível alteração na política de preços dos combustíveis, incluindo gasolina e diesel.



Essa mudança é um interesse do presidente Lula, que busca a redução dos valores praticados nas bombas. A diretoria-executiva da estatal será responsável pela análise do tema, podendo levar a uma nova estratégia comercial para estabelecimento dos preços.



Atualmente, a definição dos reajustes é baseada na cotação internacional do petróleo, considerando o valor em dólar.



A Petrobras, por meio de comunicado, ressaltou que eventuais alterações serão pautadas em análises técnicas, seguindo as práticas de governança e os procedimentos internos da empresa.