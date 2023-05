Usina de Jirau abre inscrições para contratar trainees

A Usina Hidrelétrica Jirau, localizada em Rondônia, iniciou o processo de inscrições para o Programa de Trainee Técnico 2023. Os candidatos interessados têm até 21 de maio para se inscreverem através do site oficial (clique aqui).



O programa oferece vagas para profissionais com formação técnica nas áreas de Mecânica, Elétrica, Eletromecânica e Eletrotécnica. As oportunidades abrangem os seguintes setores: Manutenção Elétrica, Sistemas Elétricos, Mecânica e Operação.





De acordo com a Usina Hidrelétrica Jirau, os candidatos elegíveis são aqueles que concluíram o curso técnico entre junho de 2021 e junho de 2023.



Além disso, os profissionais devem estar dispostos a trabalhar e morar no distrito de Nova Mutum Paraná, situado em Porto Velho.



O programa busca desenvolver habilidades técnicas e oferecer experiência prática aos profissionais recém-formados, contribuindo para o crescimento e aprimoramento do setor.