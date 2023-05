Grupo Mateus supera Pão de Açúcar no ranking dos supermercados

O Grupo Mateus, que assumiu o lugar do Carrefour no ranking da ABRAS, opera lojas no Norte e Nordeste do Brasil (foto: Grupo Mateus/Divulgação)

O GPA (Grupo Pão de Açúcar) deixou o pódio do mais recente Ranking Abras, divulgado anualmente pela Associação Brasileira de Supermercados. Com um faturamento de R$ 18,5 bilhões em 2022, a companhia perdeu o terceiro lugar para o Grupo Mateus, que registrou R$ 24,6 bilhões em receita bruta no ano passado.

A liderança do ranking ficou com o Carrefour pelo sétimo ano seguido. O grupo movimentou R$ 108,1 bilhões em 2022, quase 80% mais que o Assaí Atacadista, que ficou na segunda posição. Em quinto lugar, com faturamento de R$ 14 bilhões, ficou o Supermercados BH.

O ranking da Abras é produzido com a consultoria NielsenIQ, e lista as 30 maiores empresas do setor de supermercados anualmente. Os números foram apresentados em um evento do segmento em São Paulo e e estarão na edição de maio da revista SuperHiper, produzida pela associação. A publicação completa traz também outros dados, como números de lojas e índices de eficiência.

O setor supermercadista somou, segundo a Abras, um faturamento total de R$ 695,7 bilhões em 2022, considerando todos os formatos e canais de distribuição.

O GPA é dono das bandeiras Pão de Açúcar, Compre Bem, Mercado Extra e da colombiana Éxito. No primeiro trimestre deste ano, a companhia registrou prejuízo de R$ 248 milhões. No mesmo período, em 2022, o grupo havia registrado lucro de R$ 1,4 bilhões.

O ranking da Abras considera os resultados de 2022, quando, no último trimestre, o GPA registrou prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão. Aos investidores, o grupo disse, na época, ter gasto R$ 227 milhões com reestruturação. Também afirmou ter precisado aumentar contingências trabalhistas e tributárias.

Marcelo Pimentel, presidente do grupo, afirmou em mensagem a investidores que o ano passado foi de "consolidação das diretrizes do novo GPA", com a decisão de encerrar os hipermercados e concentrar a operação em supermercados premium, lojas de proximidade (as unidades menores) e adoção de múltiplos canais de negócios.

Ele escreveu também que "mesmo em um ano de transição, com reflexos na rentabilidade do negócio", o grupo via 2023 como promissor.

O Grupo Mateus, que tomou o terceiro lugar do Pão de Açúcar do ranking da Abras, opera supermercados e lojas de atacado no Norte e no Nordeste do país. Em 2020, o grupo fez o maior IPO (oferta pública de ações, na sigla em inglês) daquele ano e levantou R$ 4,6 bilhões.

Em 2022, o grupo registrou lucro líquido de R$ 1 bilhão e, segundo relatório de resultados, a receita bruta de R$ 24,5 bilhões foi um recorde para a companhia. Os resultados do primeiro trimestre de 2023 serão divulgados no dia 11 de maio.

O líder do ranking da Abras teve um início de ano desafiador. Nesta quarta (3), o Carrefour viu o preço de suas ações tombar depois de anunciar, na véspera, prejuízo líquido de R$ 113 milhões de janeiro a março de 2023. No mesmo período do ano passado, a companhia havia registrado lucro de R$ 370 milhões.

Na divulgação dos resultados, Stéphane Maquaire, CEO do Carrefour, escreveu que a rentabilidade no trimestre foi pressionada por custos da compra do Grupo BIG, como a conversão de lojas.

O Brasil fechou 2022 com 94,7 mil supermercados, mais do que os 92,5 mil registrados no ano anterior, e por onde passaram 28 milhões de consumidores, que fizeram 245,4 mil compras.