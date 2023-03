Escala de vencimentos do IPVA 2023 começa na próxima segunda-feira (13/3)

O pagamento do IPVA pode ser feito em qualquer agência bancária ou terminal de autoatendimento credenciado (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

A escala de vencimentos Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automobilísticos (IPVA) 2023, em Minas Gerais, começa na próxima segunda-feira, (13/3).





O imposto pode ser pago em qualquer agência bancária ou em terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores autorizados (Banco do Brasil, Mais BB, Itaú, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Caixa Econômica Federal) em todo o país, bastando informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).





Os correntistas podem, ainda, utilizar o terminal bancário ou o sistema on-line dos bancos para quitar o imposto. Para pagamento nas casas lotéricas é necessário levar o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que deve ser emitido, exclusivamente, no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF).



Aqueles que optarem por pagar o imposto em cota única terão desconto de 3%. O contribuinte que optar por dividir o valor, poderá pagar em até três parcelas, em março, abril e maio. Aqueles que optarem por pagar o imposto em cota única terão desconto de 3%. O contribuinte que optar por dividir o valor, poderá pagar em até três parcelas, em março, abril e maio.

Do total arrecadado com o IPVA, 40% são destinados aos municípios de emplacamento dos veículos, 40% para o Tesouro Estadual e 20% para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).



Quem deixar de quitar o IPVA 2023 paga multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e 20% após esse período, além dos juros (Taxa Selic acumulada do mês posterior ao vencimento até o mês do pagamento).



Os valores do IPVA podem ser consulktados

Os valores do IPVA podem ser consulktados neste link

Confira a escala de acordo com a placa do seu automóvel:

O contribuinte que optar por pagar o imposto em cota única terá desconto de 3% (foto: Divulgação / Secretaria de Estado de Fazenda)

*Estagiária sob supervisão