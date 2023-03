Procon multa Apple em R$ 12 mi por vender Iphone sem carregador

A infração era condicionar o fornecimento de produto ao fornecimento de outro produto (foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Uberlândia, aplicou multa de R$ 12 milhões à Apple Computer Brasil porque a empresa vendeu Iphones sem carregadores. A sanção foi aplicada pelo Procon Estadual, que instaurou processo administrativo a partir da representação de um consumidor.



A denúncia apontava que o aparelho só podia ser utilizado por modelos de carregadores específicos, obrigando o comprador a gastar ainda mais no momento da compra.

O promotor informa que, em resumo, trata-se de uma venda casada, uma vez que a fabricante do Iphone faz do carregador um acessório do telefone, mas que deveria ser considerado essencial - o que gera mais uma forma de lucro.

Ainda de acordo com Martins, a empresa não apontou provas de que o preço final do produto foi reduzido ao consumidor, por não vender o carregador à parte. Nem mesmo demonstrou interesse em conciliação.

A partir da notificação a Apple terá o prazo de dez dias úteis para apresentar recurso ou, no prazo de 30 dias úteis, a contar do trânsito em julgado, efetuar o pagamento da multa.