Furnas: aumento de vazão no vertedouros é falso

Comentários sobre Usina Hidrelétrica de Furnas e Mascarenhas de Moraes não procedem (foto: Daniel Abreu) Ontem, terça-feira (14/02), circulou uma mensagem em grupos de WhatsApp, informando que a vazão das comportas da Usina Hidrelétrica de Furnas, em São José da Barra (MG), Sudoeste de Minas, subiria para 3400mt/s.





Circulou também um aumento na vazão da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes.

A empresa Eletrobras Furnas informou que se trata de fake news.





Segundo a empresa, em nota, a vazão do vertedouro da Usina de Furnas foi reduzida na manhã da última terça-feira (14), de 2.200 m3/s para 1.600 m3/s.





A usina está operando normalmente, conforme despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS). A empresa não enviou aviso de aumento de vazão na data de 14 de fevereiro de 2023.





Também por meio de nota, Furnas informou que a vazão do vertedouro da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes foi reduzida, às 8h de ontem (14/2), de 2800 m3/s para 2200 m3/s.





O nível do reservatório imediatamente anterior a esta manobra era de 664,76m, o que representa um volume útil de 86,94%. A usina está operando conforme despacho do Operador Nacional do Sistema (ONS).