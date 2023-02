Petrobras e ministros anseiam por redução nos preços de passagens aéreas

Ministros Daniela Carneiro e Alexandre Silveira com presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nesta segunda-feira (13/2) (foto: Roberto Castro/MTur) A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se reuniu na tarde desta segunda-feira (13/2) com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Eles trataram da redução do preço de passagens aéreas e buscam soluções para democratização da aviação, conforme foi prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em campanha.





“O Turismo tem um enorme potencial para gerar desenvolvimento para o país de modo amplo e olhando todas as regiões, mas para isso ele precisa ser fortalecido. Isso passa necessariamente pela redução do preço das passagens aéreas que ainda é um importante impeditivo para o aumento do número de passageiros no âmbito doméstico. Nossa bandeira é a democratização da aviação, e, para isso, vamos reforçar o trabalho interministerial como defende nosso presidente Lula”, ressaltou Daniela Carneiro.





“Estamos ampliando o debate junto a outros órgãos do governo federal, como o Ministério da Economia, entidades do setor e da aviação. Precisamos unir esforços para que nós possamos, dentro das regras de governança, fazer com que o Brasil volte aos tempos áureos do governo Lula, quando o povo brasileiro frequentava com muito mais facilidade os aeroportos e as viagens”, completou Alexandre Silveira.





Ele se refere também a uma frequente fala de Lula durante o período de campanha eleitoral, quando ele relembrou que, durante seus outros dois mandatos, havia muitas reclamações da alta sociedade sobre as classes mais baixas utilizando o aeroporto.

"É isso que gerou tanto ódio: 'o aeroporto agora virou uma rodoviária, é a d*sgraça do Lula, que pobre agora está viajando de avião'. Eu quero mais pobre viajando de avião, mais pobre comprando carro", disse o petista ao UOL, em julho.