BC corrige dados de importação; fluxo cambial passa a ser negativo em 2022

Brasil registrou saída de US$ 3,2 bi em 2022 (foto: Agência Brasil) O Banco Central do Brasil reportou um erro na série histórica do fluxo cambial, nesta quinta-feira (26/1). Anteriormente, havia sido divulgado que em 2022 o país registrou uma entrada líquida de US$ 9,574 bilhões, mas, após uma revisão, o dado passou para a saída de US$ 3,233 bilhões.









O Banco informou anteriormente que o volume contratado havia sido de US$ 238,1 bilhões. No entanto, o valor foi corrigido para US$ 250,9 bilhões, o que resulta em uma diferença de US$ 12,8 bilhões, ou mais de US$ 1,2 bilhão por mês. Por isso, o resultado foi reduzido na mesma proporção.





"Por falha na rotina de compilação, nem todos os códigos de natureza cambial que entraram em vigor em outubro de 2021 foram incluídos no processo de apuração das estatísticas de câmbio contratado. Assim, algumas naturezas cambiais foram indevidamente desconsideradas", informou o BC.



O BC informou ainda que vai adaptar as divulgações do fluxo cambial. A partir de agora, o resultado referente ao último dia de cada mês passará a ser informado na terceira semana do mês posterior.