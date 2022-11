Reedição de obra histórica reconta origem da mineração em Itabira e no país

"A concessão Itabira Iron", livro em versão fac-símile, reconta os primórdios da mineração em Itabira (foto: Reprodução)

A Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil (AMIG), promove nesta quinta-feira (1º/12), o lançamento da reedição do livro “A concessão Itabira Iron – A origem da Vale e os primórdios da indústria da mineração no Brasil”.