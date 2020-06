Motoristas de aplicativos fazem aluguel de carros despencar no país

(foto: Localiza Hertz/Divulgação)

Segundo o presidente do conselho nacional da associação, Paulo Miguel Júnior, a maioria das locadoras do país está com as portas fechadas. Por outro lado, as empresas continuam atendendo contratos públicos, enquanto a alta no delivery também aumentou a locação de veículos para esse serviço. Paulo Miguel Júnior afirma que as empresas do setor tiveram que tomar decisões na gestão para conseguir passar pela crise.

Entre elas, renegociação de empréstimos com bancos e aluguéis, bem como flexibilização de contratos com alguns clientes. O dirigente diz que muitos contratos de trabalho foram colocados nos termos da Medida Provisória nº 936 do governo federal, que prevê a suspensão temporária. Mas pelo longo período com as portas fechadas, ele não descarta a possibilidade de demissões.

Recuperação

O presidente do conselho nacional da Abla aposta na volta dos motoristas de aplicativo como um dos motores da recuperação do setor. “Talvez, por causa do desemprego, os aplicativos de transporte vão ser uma maneira de buscar renda”, argumenta. Além disso, ele acredita que as pessoas vão evitar o transporte público por medo de aglomerações por um tempo, o que deve ser positivo para a locação de veículos pessoais. Porém, Paulo Miguel Júnior defende que as locadoras tenham mais acesso a crédito, já que não é possível saber quando a pior fase da pandemia vai passar.

A Localiza, rede de locadoras de veículos com sede em Belo Horizonte, contava com 76% das agências funcionando com restrições sanitárias em 12 de maio. Os números operacionais da empresa confirmam a tendência no setor observada pela Abla. Em abril, o aluguel de carros operou com 53% da taxa de utilização, enquanto o segmento de gestão de frotas operou com 97%.

Em comunicado, a Localiza destaca uma série de medidas tomadas durante a pandemia. Entre elas, descontos para profissionais de saúde e redução de taxas para permitir que os carros sejam entregues em um lugar diferente de onde foi retirado. Além disso, a empresa cita um sistema de locação totalmente digital, que dispensa a necessidade de interação física para o aluguel. Sem citar números, a Localiza afirma que demitiu funcionários de acordo com desempenho, dento da taxa de rotatitivade anual da empresa.

Segundo a Localiza, a esterilização dos carros e vans foi reforçada, com 12 pontos de inspeção no total. Dentro das lojas que estão funcionando, os clientes encontram indicadores e orientações para respeitar o distanciamento. Os espaços comuns são higienizados de duas em duas horas, os funcionários utilizam máscaras e o álcool em gel está à disposição.

