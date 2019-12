Petrobras mira na redução de custos de exploração e produção

Diretor-executivo de Exploração e Produção da Petrobras, Carlos Alberto de Oliveira prevê aplicar US$ 12 mi só no ano que vem (foto: Mauro Pimentel/AFP %u2013 28/2/19)



Dos US$ 75 bilhões em investimentos previstos pela Petrobras no Plano de Negócios 2020-2024, cerca de 59% serão direcionados para a exploração do petróleo do pré-sal. A informação foi dada pelo diretor-executivo de Exploração e Produção, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, durante o Petrobras Day, em Nova York, encontro com analistas e investidores realizado na cidade norte-americana.





Segundo as estimativas apresentadas pela companhia, em 2020, os investimentos devem somar US$ 12 bilhões, passando para US$ 13 bilhões em 2021, US$ 15 bilhões em 2022, US$ 20 bilhões em 2023 e US$ 15 bilhões em 2024. Oliveira afirma que a participação do pré-sal na produção da companhia deva passar de 63%, em 2020, para 66%, em 2024.





O volume total, segundo o executivo, deve ter uma queda de 10% no próximo ano, passando de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), para 2,7 milhões boed. No entanto, a produção deve voltar a crescer nos anos seguintes e chegar a 3,5 milhões de barris diárias em 2024.





A diretora-executiva de Finanças e Relações com Investidores, Andrea Marques de Almeida, informa que, hoje, a Petrobras tem US$ 6,6 bilhões em caixa. No que diz respeito aos custos, a meta é conseguir uma redução de 10% em dois anos, segundo a executiva, com um corte de US$ 2 bilhões em despesas corporativas neste período.





O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, falou sobre o assunto durante a abertura da apresentação. Para ele, "a melhor forma de sobreviver no longo prazo é ter uma estrutura com custos baixos". Ele lembrou que, em 2019, a dívida da companhia recuou US$ 21 bilhões, e os desinvestimentos somaram US$ 16 bilhões.





O diretor de Relações Institucionais da Petrobras, Roberto Ardhenguy, disse ontem que a maior diferença do Plano de Negócios da Petrobras anunciado recentemente para os anteriores é a maior resiliência que a empresa terá em seus projetos. "O petróleo pode chegar a US$ 50, que os projetos continuam", disse Ardhenguy, após evento no Rio da Lide RJ, que reúne os principais empresários do Rio.





Ele afirmou que a Petrobras está conseguindo cada vez mais reduzir os custos de exploração e produção, seu maior negócio, e que um poço no pré-sal, que levava 300 dias para ser perfurado, a um custo de quase US$ 300 milhões, hoje, custa cerca de US$ 90 milhões, e fica pronto em 100 dias. "O primeiro poço do pré-sal custou US$ 268 milhões e levou 300 dias para ficar pronto. Graças ao avanço da tecnologia, hoje leva 90 dias e custa US$ 90 milhões, e a tecnologia não tem limite", disse ele, indicando que os custos poderão ser ainda mais reduzidos.





REFINARIAS





O diretor de Relações Institucionais da Petrobras afirmou que os maiores ativos da Petrobras, fora os campos do pré-sal, já foram vendidos, e que, agora, o maior volume de recursos virá da venda das oito refinarias da estatal incluídas no novo Plano de Negócios 2020-2024, detalhado nesta ontem em Nova York.





Segundo Ardhengy, além das refinarias, a empresa tem alguns campos em terra que serão vendidos e os resíduos de participações na Transportadora Associada de Gás (TAG) e BR Distribuidora, entre outras pequenas vendas. "A gente avalia e vê se o ativo vale a pena, se rende valor para a Petrobras. Se não render, a gente vende e, além disso, precisamos de caixa. Só não vamos vender os campos do pré-sal", disse o executivo após o evento no Rio.