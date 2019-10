Rombo de R$ 16,8 bi

Formado pela União, estados, municípios e empresas estatais, o setor público consolidado registrou rombo de R$ 13,448 bilhões em agosto, divulgou ontem o Banco Central (BC). O resultado representa leve melhora em relação a agosto do ano passado, quando as contas ficaram negativas em R$ 16,876 bilhões, mas o déficit ainda é superior ao rombo de R$ 9,529 bilhões registrado no mesmo mês de 2017.





O déficit primário representa o resultado negativo das contas do setor público desconsiderando-se o pagamento dos juros da dívida pública. O montante difere do resultado divulgado na sexta-feira da semana passada pelo Tesouro Nacional porque, além de considerar os governos locais e as estatais, o BC usa metodologia diferente, que considera a variação da dívida dos entes públicos.





No mês passado, segundo o BC, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve déficit primário de R$ 16,459 bilhões. Os estados e os municípios registraram superávit de R$ 2,657 bilhões; e as estatais, déficit primário de R$ 355 milhões.





Nos oito primeiros meses do ano, o setor público acumula déficit de R$ 21,95 bilhões. O déficit primário do Governo Central chega a R$ 42,535 bilhões de janeiro a agosto. O resultado negativo foi parcialmente compensado pelos superávits primários de R$ 19,815 bilhões pelos estados e municípios e de R$ 770 milhões das estatais (federais, estaduais e municipais).





O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, explicou que a desvalorização do real em relação ao dólar foi um dos fatores que levaram ao crescimento da dívida bruta em agosto, além das emissões de títulos no mês passado e os juros nominais apurados no período.