Divirta-se recebe Tatiana Azevedo, do Museu dos Brinquedos

Dona Luiza Meyer, a grande inspiração do Museu dos Brinquedos (foto: Paulo Laborne/divulgação)

O museu reúne uma coleção de mais de 800 brinquedos (foto: Ramon Liboa/ DA Press)

Tatiana de Azevedo Camargo, diretora do Museu dos Brinquedos, é a convidada do Divirta-se Podcast desta sexta-feira (10/6). Ela conversou com a jornalista Ângela Faria sobre as formas de brincar que atravessaram a história da humanidade, enfatizando que cada brinquedo, além do caráter lúdico, simboliza a alma de sua época.Assim, bonecas como Mãezinha expressam o confinamento das mulheres à vida doméstica, nos anos 1950. O forte-apache simboliza a discriminação e violência em relação aos indígenas. Por sua vez, Barbie já acompanha a evolução feminina, sobretudo a partir dos anos 1960.Hoje em dia, há Barbies atletas, juízas, médicas, professoras, veterinárias e astronautas, por exemplo. Tatiana lembrou também a escassez de bonecas negras no mercado, evidência explícita de discriminação racial. A oferta deste brinquedo tem se ampliado agora, diante do fortalecimento de movimentos antirracistas em todo o mundo.A diretora contou como o museu foi criado a partir da coleção de sua avó, Luiza de Azevedo Meyer, acervo reunido em 87 anos de vida. Dona Luiza morreu em 2000, seis anos antes da abertura do Museu dos Brinquedos, mas seu amor pelas crianças está presente no casarão tombado da Avenida Afonso Pena, onde a instituição funciona.Neste sábado (11/6), das 10h às 12h, Tatiana e Marcel de Lima Santos vão lançar o livro "Histórias de Brinquedos/Brinquedos de Histórias" (Uniduni Editora), com ilustrações de José Veloso Junior. Eles abordam a história do museu e de alguns dos 800 brinquedos expostos lá.Durante este período da manhã de autógrafos, a entrada será gratuita, dando direito a visitar as salas da instituição. O Museu dos Brinquedos fica na Avenida Afonso Pena, 2.564, Funcionários, pertinho da Praça ABC.O livro custa R$ 30. Funciona de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h; aos sábados e feriados, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h. Não abre aos domingos. A entrada é R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Informações: (31) 3261-3992 e 97170-1480.