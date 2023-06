Estônia legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo

Cerca de 53% da população estoniana concorda com o casamento entre pessoas do mesmo sexo (foto: Pixabay/Reprodução)

A lei que possibilitará o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada com 55 votos a favor e 34 contra. A votação aconteceu no Parlamento da Estônia nesta terça-feira (20). Entretanto, a legalização só entrará em vigor no próximo ano.