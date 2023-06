São Paulo registrou cerca de 8 mil pedidos de refúgio de imigrantes em 2022

1156

(foto: Paulo Pinto/Agência Brasil) O Observatório das Migrações Internacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou um total de 7.838 pedidos de refúgio no estado de São Paulo durante o ano de 2022, segundo informações da plataforma DataMigra. Este número representa uma média de 21 solicitações diárias. Os imigrantes que mais buscam refúgio em São Paulo são originários de Angola, com 3.232 solicitações, e Cuba, com 827 pedidos.





O Dia Mundial do Refugiado, comemorado no dia 20 de junho, tem como objetivo chamar a atenção para a situação de pessoas que foram forçadas a deixar seus países de origem devido a perseguições por questões raciais, religiosas, políticas ou em razão de conflitos e guerras.

Os refugiados que chegam a São Paulo podem contar com o Centro de Integração de Cidadania do Imigrante, localizado no bairro de Santa Cecília. Lá, são proporcionadas ações de assistência e inclusão para os estrangeiros, incluindo assistência jurídica e de saúde, além de cursos de capacitação profissional oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp).





Com o aumento da demanda, o número de processos pendentes de análise pelo governo brasileiro também cresceu. Este acúmulo se deve, em grande parte, ao aumento do número de venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. Nos últimos cinco anos, os pedidos de refúgio de venezuelanos representaram quase 70% do total de solicitações.





O refúgio é uma opção para estrangeiros que se sentem inseguros em seus países de origem e buscam proteção contra perseguições por motivos raciais, religiosos, políticos, ou por estarem vivenciando situações de graves violações de direitos humanos, conflitos e guerras.