Presidente de Uganda recua em item de projeto de lei anti-LGBT

Apesar de parecer um progresso, a mudança não extingue a raiz homofóbica do país (foto: Pixabay/Reprodução)

O presidente ugandês, Yoweri Museveni, pediu aos parlamentares do país para retirarem do projeto de lei — o qual é abertamente anti-LGBT — o item que criminalizava o fato de alguém se identificar como homossexual, visando amenizar críticas, já que o projeto foi fortemente condenado no cenário internacional.