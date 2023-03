Profissional do sexo recebe medalha no Dia da Mulher, em Ouro Preto

Lucimara Costa é conhecida na cidade por lutar pelos direitos ao trabalho, promoção da cidadania, combate à violência de gênero, preconceito contra profissionais do sexo, exploração sexual de crianças e adolescentes (foto: Divulgação/Arquivo pessoal) Ativista dos direitos das profissionais do sexo, Lucimara Costa foi uma das mulheres escolhidas para serem homenageadas com a Medalha Mulher Destaque nesta quarta-feira (8/3), dia Internacional da Mulher. A entrega da medalha será às 17h, na 1ª Sessão Solene da Câmara Municipal de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

“Encaro essa medalha como reconhecimento de todas as profissionais do sexo, não só de Ouro Preto, mas do Brasil e do mundo que enfrentam diversos desafios como o estigma, a falta de proteção legal e o preconceito que as deixam em situação de vulnerabilidade, tornando vítimas da violência e da exploração”, declara Lucimara Costa.

A ativista conta que não encara a luta pelos direitos das profissionais do sexo sozinha, ela faz parte da Associação das Prostitutas de Minas Gerais (Aprosmig), entidade fundada em 2009 que atua em diversas frentes.

Mesmo com a representatividade, a profissional do sexo afirma que o feminicídio tem aumentado nos últimos anos e que a Medalha Mulher Destaque pode direcionar os holofotes para a implantação e melhoria das políticas públicas para as mulheres de Ouro Preto.

“Tivemos o avanço com a criação da Delegacia Especializada da Mulher em Ouro Preto, mas ainda falta uma casa de apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica. Porque, se a mulher é vítima de violência doméstica, a polícia estará com ela só no dia da denúncia? E os outros dias? O Boletim de Ocorrência e as medidas protetivas não inibem mais os homens de praticar violência”, questiona.

Ela conta que a violência é um círculo vicioso e que a maioria das mulheres que se prostituem já foram vítimas de algum tipo de violência na infância, seja física, sexual ou psicológica.

“Eu mesma já vivi esse crime quando tinha 7 anos de idade. Fui violentada por um menino que era três anos mais velho que eu e o outro cinco anos mais velho. Isso me marcou e o meu ativismo é ajudar a descontruir o machismo plantado na sociedade.”

Lucimara Costa adiciona ao currículo profissional, a profissão de técnica em análises clinicas e auxiliar de farmácia e estuda inglês. “Por isso, atualmente, sou profissional do sexo nos fins de semana para conciliar o ativismo com as outras profissões.”

Medalha Mulher Destaque

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, todos os anos a Câmara Municipal de Ouro Preto realiza a cerimônia de entrega da “Medalha Mulher Destaque de Ouro Preto”.

Neste ano, serão homenageadas 13 mulheres. Cada vereador escolhe uma ouropretana que vai fazer parte da solenidade de reconhecimento, que no caso da ativista, a escolha partiu do vereador Wanderley Kuruzu (PT).