Paulo Vieira é alvo de ataques racistas após fazer piadas com bolsonaristas

Paulo recebeu diversas mensagens de apoio e fãs demonstrando preocupação, mas o humorista respondeu que está tudo bem. “E eu tô bem, tá? sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. tô forte e cada vez mais certo do meu papel”, escreveu no Twitter.



Os ataques tiveram início após sua participação no programa Melhores do Ano da Globo, onde fez piadas sobre bolsonaristas que não aceitaram a eleição de Lula e fazem manifestações em frente a quartéis.

“Se eu não ganhar, eu não vou aceitar a derrota. Não vou, meu bem. Eu vou pedir voto impresso, eu derrubar os carrinhos da Globo, eu vou botar fogo no carrinho. Eu vou na porta do quartel para pedir a volta do Faustão... Eu vou ficar aqui plantado. Não me dê esse prêmio para você ver”, ironizou.