Crianças negras têm 39% mais chances de morrer antes dos 5 anos

Crianças negras e indígenas têm mais chances de morrer por causas evitáveis devido à desigualdade social (foto: Dazzle Jam)



Estudo da Fiocruz mostra como as desigualdades etnorraciais interferem diretamente na mortalidade infantil no Brasil. Crianças negras têm 39% mais risco de morrerem antes de completarem 5 anos. Realizado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), o estudo foi publicado na edição de outubro do The Lancet Global Health. Estudo da Fiocruz mostra como as desigualdades etnorraciais interferem diretamente na mortalidade infantil no Brasil. Crianças negras têm 39% mais risco de morrerem antes de completarem 5 anos. Realizado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia), o estudo foi publicado na edição de outubro do The Lancet Global Health.

O estudo observou 19,5 milhões de crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2018 e concluiu que grande parte das mortes foi por causas evitáveis, como má nutrição e diarreia.

Entre as crianças negras, há duas vezes mais risco de morrer por má nutrição, 72% mais de risco de morrer por diarreia e 78% mais chances de morrer por pneumonia do que crianças brancas. A situação de crianças indígenas também é desoladora, com 14 vezes mais chances de morrer por diarreia, 16 vezes mais por má nutrição e 7 vezes mais chances de morrer por pneumonia.





Causas acidentais também foram consideradas pela pesquisa, mostrando que uma criança preta tem 37%, e uma criança indígena chega a ter 74% mais risco de morrer em um acidente do que crianças brancas.





Ao observar as mães, foi possível constatar que uma vez que a população negra tem menos acesso à educação e à serviços de saúde, iniciando o pré-natal tardiamente, colocamo a qualidade da gravidez em risco. É recomendado que as mães façam pelo menos seis consultas de pré-natal, mas o estudo mostra que quase um terço das mães indígenas e uma a cada dez mães negras fizeram apenas três consultas. Um reflexo desse dado é que 15% dos bebês indígenas nasceram prematuros, e desses, 90% nasceram com menos de 2,5 kg.









"Já existem as políticas Nacional de Saúde Integral do Povo Indígena desde 2002 e da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra desde 2006, mas elas precisam ter mais recursos para que sejam implementadas, e o estudo mostra essa necessidade", afirma Poliana Rebouças, pesquisadora associada ao Cidacs/Fiocruz Bahia que liderou o estudo, à Agência Fiocruz de Notícias.