'Volta pra cozinha', diz pichação em muro de candidata a deputada federal

Muro amanheceu pichado com ameaças a candidata Débora Rodrigues (foto: Arquivo pessoal)

A candidata a deputada federal pelo União Brasil Débora Rodrigues foi vítima de violência política. O muro da casa dela, no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, amanheceu pichado, de quarta (28/09) para quinta (29/09) com os dizeres 'sai da política. Volta para cozinha'. "Fiquei chateada e ao mesmo tempo apreensiva e com medo", relata a candidata que disputa uma eleição pela primeira vez.