JNP promove campanha para votações conscientes nas eleições de 2022 (foto: Ítalo Almeida/Reprodução)

A Juventude Negra Política (JNP) está promovendo a campanha cívica apartidária “Meu voto decide” em Belo Horizonte com o intuito de incentivar os cidadãos a votarem a favor da democracia e da cidadania. Com o mote “Como não fazer papel de trouxa nas eleições”, o material distribuído física e virtualmente contém informações sobre como votar conscientemente nas eleições de 2022.









A primeira ação da JNP para a campanha foi realizada em 4 de setembro, durante a Virada Cultural de Belo Horizonte, com distribuição de panfletos na Praça Sete, na Feira Hippie e na Praça da Estação.



Mulheres, jovens pretos, ambulantes, idosos, trabalhadores informais, pessoas LGBTQIAP+, PcD e adolescentes que vão votar pela primeira vez também fizeram parte da ação, respondendo à pergunta “O que o seu voto pode ajudar a decidir?” em videoentrevistas que estão sendo publicadas nas redes sociais da JNP desde o dia 12 de setembro e que vão até 2 de outubro, quando ocorrem as eleições.





Falar como o povo fala

A frase em destaque do material impresso distribuído pela JNP é “Como não fazer papel de trouxa nessas eleições”. De acordo com a assessoria da movimentação, o objetivo da comunicação da campanha é que ela atingisse o maior número de pessoas, “sem academicismos e palavras bonitas; falar com o povo como o povo fala”.





panfleto elaborado para o “Meu voto decide” oferece, além de textos que motivam os eleitores a votarem em pessoas que representem seus valores e necessidades e sites que auxiliam na pesquisa sobre candidatos, sete dicas de “como não cair na lorota de candidato sem compromisso com a democracia:

Entenda as funções de cada cargo legislativo; Se informe sobre o histórico pessoal e profissional do candidato; Identifique ações concretas já realizadas por eles ao longo da vida eleitoral; Analise suas agendas de campanha e quais compromissos estabelece; Observe os gastos de campanha, para ver se não são superelevados, no site divulgacandcontas.tse.jus.br; Se ligue em candidatos que têm projeto político a partir de um diagnóstico real da cidade; Você já votou em pessoas negras, LGBTQIAP+ , faveladas, indígenas ou que se parecem com você e nunca estiveram no poder? Fica a dica!





