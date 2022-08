Organizações se juntam para criar a Escola Nacional de Gênero e Sexualidade

A Escola Nacional de Gênero e Sexualidade é um espaço contemporâneo de difusão de informações para o combate ao preconceito com pessoas negras e LGBTQIA+ (foto: Divulgação Rodnae Productions)



A plataforma da Gêneros - Escola Nacional de Gênero e Sexualidade, lançada na última sexta-feira (29/07), se propõe a ser um espaço que tem como objetivo difundir informações, aulas e pesquisas sobre gênero, sexualidade e raça, além de oferecer suporte para formação e intervenção nos espaços comunitários e incentivar a formulação de políticas públicas para população negra e LGBTQIA+.





Durante o período da pandemia, as organizações realizadoras do projeto fizeram um mapeamento dos retrocessos atestados por Projetos de Lei desde 2019, e debateram sobre o assunto em rodas de conversa com especialistas na defesa dos direitos LGBTQIA e das pessoas negras produzindo um relatório que fundamenta a criação e estruturação da Escola Nacional de Gênero e Sexualidade.





A plataforma virtual sistematiza produções textuais e audiovisuais divulgando informações que fortalecem discussões transversais, como transgeneridade, redução de danos associado ao uso de drogas, raça, sexualidade, classe e gênero. Um dos pontos principais da Gêneros é o combate à ofensiva antigênero, principalmente ataques à denominada “ideologia de gênero”.





Vale lembrar que o termo “ideologia de gênero” foi criado pelo meio neoconservador para definir e criticar iniciativas de debate de sexualidade e gênero nas escolas e é considerado incorreto, uma vez que o termo “ideologia” se refere à um conjunto de valores políticos, uma vertente de pensamento político, ou relacionado à doutrinação, o que não se aplica à população LGBTQIA .





“Esta disputa de narrativas e a utilização do termo ‘ideologia de gênero’ têm provocado e mantido inúmeras violências contra a população de mulheres e LGBTI . De acordo com o ‘Relatório de Assassinatos’ produzido pela ANTRA, no ano de 2020, houve pelo menos 175 assassinatos de pessoas trans, sendo todas travestis e mulheres transexuais”, afirma o site da instituição.





Ainda segundo o relatório citado pela Gêneros, a média entre 2008 a 2020 é de 122,5 assassinatos/ano, o que corresponde a 43,5% a mais do que a média de assassinatos em números absolutos da população geral.











Com a iniciativa, a Escola Nacional de Gênero e Sexualidade pretende combater a violência contra e diminuir o índice de mortes da população negra e LGBTQIA com informação.

