De mãe para mãe: feira oferece opções de presentes para elas

Mães participam da feira 'Compre de uma Mãe' no Guaja (foto: Anna Paula Fernandes/Divulgação)



Para o Dia das Mães de 2022, os belo-horizontinos poderão encontrar produtos e serviços cheios de afeto para presentear as mamães na feira Compre de uma Mãe, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de maio no Guaja, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul. A feira conta com 20 expositoras e inúmeras opções para todos os gostos e bolsos entre artesanato, acessórios, vestuário, perfumaria, quitandas, itens decorativos e personalizados, além de serviços como tarô, corte, penteado e maquiagem social.



Janira Aganetti, do Café com Petit Four, na feira 'Compre de uma Mãe' (foto: Anna Paula Fernandes)



Karen ressalta que participar da feira faz bem para quem compra, porque está incentivando o comercio local e incentivando uma profissional autônoma e que depende dessa renda para alimentar o sonho de uma família inteira. Também faz bem para quem vende. As mães se sentem encorajadas a continuar o trabalho. Faz bem para quem ganha o presente, que terá um produto de qualidade e cheio de significado.

“É uma grande oportunidade que vai dar visibilidade ao talento de muitas mulheres. Para as mães que estarão no evento, ter pessoas prestigiando e comprando será um verdadeiro presentão de Dia das Mães”, finalizou Karen.





Um diferencial da feira é que está ocorrendo de forma totalmente colaborativa, as mães estão divididas em turnos para vender os produtos uma das outras, para que todas possam participar e também ter tempo para as outras atividades, como cuidar dos filhos, além de ter mães que trabalham fora, tendo a venda como complemento de renda.





Compre de uma Mãe



'Para as mães que estarão no evento, ter pessoas prestigiando e comprando será um verdadeiro presentão de Dia das Mães', afirma Karen Louise (foto: Anna Paula Fernandes/Divulgação)





O empreendimento surgiu em 2020 como uma página no Instagram que divulgava produtos e serviços feitos por mães. No ano seguinte participaram do programa de aceleração da Baanko, chamado Challenge 2021 e como premiação pelo bom desempenho, receberam o convite para fazer uma loja pop up no Guaja no mês das mães.





O projeto conta com 53 mães. Em novembro de 2021, foi criado um site que funciona como uma vitrine virtual que, além de divulgar o trabalho das mães participantes, cria uma rede de economia solidária, na qual conseguem comprar umas das outras com desconto.





A ideia central do Compre de uma Mãe é oferecer para as mães empreendedoras visibilidade e oportunidades, criando uma rede de mães que crescem juntas compartilhando experiências. Mensalmente a plataforma também oferece cursos, palestras e workshops para capacitação dessas mulheres. “A gente tem muito cuidado, muito carinho e acolhimento”, conta Karen.





Serviço:





Pop up Dia das Mães

Datas: 5, 6 e 7 de maio

Local: Casa Guaja - Avenida Afonso Pena, 2881, Funcionários.

Horário: 10h às 20h

Entrada: gratuita

Instagram e Facebook: @compredeumamaee