Sarah Fonseca registra queixa por racismo sofrido em padaria no Rio

Nesta terça-feira (8/3), Sarah Fonseca, influencer e ex participante do reality “De Férias com o Ex”, registrou queixa de racismo na Delegacia de Combate a Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) devido a situação de racismo vivida no dia anterior na padaria Baked em Ipanema, na Zona Sul do Rio.



Logo após o ocorrido, Sarah fez um vídeo denunciando a situação de racismo que viveu, mostrando o local e o segurança que a abordou. "Tem noção do que é isso? Que vergonha", declarou a influencer no vídeo. “Eu fiquei em choque, me senti humilhada na frente de todos! Eu não consigo descrever a raiva que eu to sentindo”, escreveu na legenda da postagem.





Em resposta, a padaria Baked divulgou uma nota na qual afirma que o ocorrido é extremamente grave. Ainda informou que o segurança não é contratado do estabelecimento e que ele é contratado pela associação de lojistas da rua. Afirmaram também que medidas serão tomadas o quanto antes, sem especificar quais seriam tais medidas.





“Acima de tudo gostaríamos de prestar todo o nosso apoio à Sarah, e já entramos em contato com a mesma para que possamos a auxiliar em quaisquer medidas que sejam necessárias. Temos vídeos, testemunhas e funcionários à disposição para o que ela precisar. Lamentamos muito que um ato como esse possa ter acontecido, principalmente em nossa loja, e reiteramos que tal postura é totalmente contrária aos valores da empresa”, foi declarado em nota.





