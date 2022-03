Professora brasileira que trabalha com inclusão vira boneca Barbie

Professora Doani é a mais nova Bárbie (foto: Instagram/Montagem EM)

A professora da rede pública Doani Emanuela Bertan, de 40 anos, foi escolhida para integrar a coleção da Barbie, que homenageia mulheres inspiradoras. A brasileira é a mais nova boneca juntamente a outras 11 mulheres de todo o mundo.

Estão entre as homenageadas a produtora de TV Shonda Rhimes, a estilista chinesa Lan Yu e a cozinheira italiana Sonia Peronaci. A coleção "Barbie celebrates role models" (Barbie celebra modelos a seguir" foi lançada por ocasião do 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

"Estamos homenageando 12 mulheres empreendedoras globais e modelos a seguir com um bonecas Barbie de diferentes tipos semelhantes a elas. Elas são lideranças nas respectivas indústrias de tecnologia, bem-estar, educação", explica o perfil oficial da Mattel.

A coleção tem o objetivo de inspirar meninas a escolherem diferentes carreiras. "Continuaremos nosso comprometimento para superar lacunas dos sonhos, inspirando meninas ao redor do mundo a sonhar grande e lembrando-as de que podem ser o que quiserem", completa.

Doani se dedica à educação inclusiva, professora para surdos, ela criou o canal no YouTube para o ensino de português e das Libras. O canal conta com 14 mil inscritos. A atuação pioneira fez com que ela foss uma das dez finalista do Nobel da Educação 2020.